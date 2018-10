Capoterra, “liberata” la famiglia con un figlio disabile: “Finalmente, sono state 48 ore di follia”

di Paolo Rapeanu

È felice Natalino Atzori, il 52enne di Capoterra che, per circa due giorni, è rimasto “intrappolato” dentro casa insieme alla moglie Rossana e al figlio 16enne disabile. Nella strada davanti alla loro abitazione, in località Sa Perda Su Gattu, si era creata una maxi voragine a causa della tantissima acqua caduta dal cielo durante l’ultima ondata di maltempo. Impossibile spostarsi da quella zona, piena campagna capoterrese. “Qualcuno venga in nostro soccorso, siamo disperati” , così l’uomo, ieri, contattato dalla redazione di Cagliari Online. E, a poche ore di distanza dall’articolo, la situazione si è sbloccata.