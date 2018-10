Capoterra, la strada crollata oltre Is Olias: l’onda di piena del rio Santa Lucia come nel 1999 e nel 2008

di Gigi Garau

La pioggia incessante che da ieri si abbatte sulla Sardegna meridionale, ha già causato danni notevoli ad una delle arterie stradali più importanti, infatti sono crollati ben due ponti sulla SS 195 che da Cagliari porta a Capoterra. L’ondata di piena del Rio Santa Lucia si è scagliata con tutta la sua potenza verso il mare, trovando pochi ostacoli e ridottissime aree di espansione. A vedere le immagini riprese dai droni dell’Associazione DRONE EXPERIMENTAL FLY di Assemini (pubblicate qui di seguito), si viene investiti dall’ansia, in particolar modo preoccupa vedere lo stabilimento del Tecnocasic ed il relativo impianto di compostaggio, completamente circondati dall’acqua, preoccupante anche pensare che i condotti che trasportano i liquidi dagli stabilimenti chimici di Macchiareddu al pontile ex Rumianca, possono anch’essi restare sommersi nell’acqua.

Dalla strada consortile che da Macchiareddu porta alla SS 195. le immagini riprese dall’alto, danno questa strana sensazione e intanto cala la sera ed il pensiero vola verso i ponti crollati ed il fatto che ciò poteva accadere mentre transitavano autoveicoli e autobus in una strada solitamente molto trafficata. Nella foto della nostra lettrice Giorgia Tore, la strada crollata: la strada che parte da via Santa Lucia e va in direzione dell’Ex Comunità Montana, superata Is Olias questa è la prima curva. Crollata. Di schianto.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018