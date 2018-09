Capoterra, finalmente la nuova palestra polivalente al coperto per i ragazzi a Corte Piscedda

D’ora in avanti non saranno più costretti a trasferirsi continuamente nel seppur vicino palazzetto dello sport di via Siena per svolgere le ore di educazione fisica previste dall’orario scolastico. Esprimono grande soddisfazione gli alunni delle scuole materne, elementari e medie del plesso scolastico di Corte Piscedda dopo l’inaugurazione, questa mattina alle 9:30, della nuova palestra polivalente al coperto, che consentirà agli scolari di fare attività motoria in tutta sicurezza e al riparo dalle intemperie: la gestione dell’impianto sarà affidata alla società di basket Mistral Capoterra.

Una calorosa partecipazione da parte di alunni e genitori, coordinati dalla dirigente scolastica Dott.ssa Montisci, ha fatto da cornice al taglio del nastro da parte del Sindaco Francesco Dessì, accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici Silvano Corda. “ D’ora in poi gli studenti non dovranno più fare la spola dalla scuola al palazzetto per svolgere le ore di ginnastica – commenta Corda- Questa struttura appena inaugurata rappresenta l’ennesimo tassello del programma di ammodernamento ed efficientamento degli edifici scolastici portato avanti da questa amministrazione, che si dimostra sempre più vicina alle esigenze della popolazione scolastica. E’ inoltre in fase di appalto la struttura gemella che sorgerà presso le scuole elementari di via Serpentara (Residenza del Sole) dove verrà realizzata la copertura del campo sportivo polivalente costruito lo scorso anno”, conclude Corda. Il finanziamento complessivo per la realizzazione delle due strutture è pari a circa 500 mila euro. Esprime grande soddisfazione anche il sindaco Francesco Dessì per l’ennesima opera inaugurata sotto il suo mandato: “ E’ un orgoglio per l’amministrazione che rappresento dare risposte immediate alle varie esigenze della cittadinanza, tra le quali quelle della scuola doppiamente importanti in quanto riguardano il futuro delle nuove generazioni. Quest’opera, come tutte, è un bene pubblico che richiede grande cura e manutenzioni affinchè si mantenga efficiente ragion per cui auspico che la struttura sia rispettata e tutelata da coloro i quali la utilizzeranno”.

Ultima modifica: 21 settembre 2018