Capoterra e Sarroch, una notte da incubo sulla costa tra l’incendio alla Saras e la paura di una nuova alluvione. La foto che vedete, diffusa dalla pagina Fb Sardegna Clima Onlus, è stata scattata nella zona a mare a Capoterra dove in pochissimi minuti sono caduti oltre 70 mm di pioggia. Nel frattempo c’è stato quasi in contemporanea l’incendio alla Saras di Sarroch, dove un fulmine ha colpito in pieno le vasche di accumulo e degli idrocarburi in una notte di grandissima paura. Ora la situazione è sotto controllo.

Ultima modifica: 19 settembre 2018