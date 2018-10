Capoterra: calci, pugni, colpi di cintura e caschi a un gambiano, poi la rissa: nove denunce

Nove persone denunciate con l’accusa di favoreggiamento personale, lesioni aggravate in concorso e rissa aggravata. E’ la conclusione dell’indagine dei carabinieri di Cagliari e Capoterra a seguito dell’aggressione avvenuta lo scorso 22 maggio a Capoterra ai danni di un giovane gambiano di 18 anni. Sceso dal bus in via Cagliari attorno alle 22 era stato aggredito con pugni calci, colpi di cintura e caschi e ripreso da una serie di pesanti insulti da un gruppo di otto persone del posto. Il giovane era riuscito a scappare al centro di richiedenti asilo Sprar di Capoterra dove era ospite. Ma poco poco dopo, il il gambiano, sostenuto da alcuni amici anch’essi ospiti della struttura di accoglienza, si univano alla colluttazione degenerata in una vera e propria rissa

I militari dopo una laboriosa e complessa attività di indagine seguita dell’attività di raccolta informativa e investigativa, supportata anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza comunale e da testimonianze, che hanno potuto fornire fondamentali elementi, hanno denunciato nove persone tra cui anche il giovane del Gambia che aveva riportato nella rissa lievi lesioni. Sono in corso di identificazione gli amici che lo avevano difeso.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018