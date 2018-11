Capoterra, 30 euro per pranzare con Salvini al ristorante

Trenta euro per pranzare con il ministro degli Interni Matteo Salvini e il segretario nazionale Psd’Az Christian Solinas. E’ partita la corsa alle prenotazioni. L’appuntamento è per venerdì nel ristorante Locanda di Baccalamanza a Capoterra. Salvini, in Sardegna (Olbia, Nuoro, Tortolì e Girasole) dal giorno prima, venerdì mattina farà tappa a Villasimius e poi verrà in città per un incontro coi vertici del centrodestra sardo per definire il candidato per viale Trento (in pole lo stesso Solinas) e il congresso del Psd’Az in viale Regina Margherita. Poi l’appuntamento per il pranzo a Capoterra.

Ultima modifica: 21 novembre 2018