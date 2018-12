Capodanno a Cagliari, non solo Subsonica: festa in 4 palchi, spesi 245mila euro

di Paolo Rapeanu

I Subsonica superstar del Capodanno 2019 a Cagliari in piazza Yenne, ma non solo. La rock band torinese sale sul palco alle 22:30 e se ne va a mezzanotte e un quarto, poi c’è il dj set di Pille. Al bastione di Santa Croce ci sono i Dancity con le canzoni degli anni Settanta, scritte e interpretate da Gloria Gaynor Donna Summer, gli Chic, Boney M e Cher, ma anche Mina, Ornella Vanoni, Nada, Patty Pravo e Loredana Bertè. A seguire dj set di Bettosun. In piazza San Giacomo jazz e swing con Mauro Mulas Quartet, poi i deejays Foxy&Henry. A Pirri il Capodanno 2019 è a La Vetreria, dalle 22:30 con la Zep’s Band e le selezioni musicali di Nicola Musu.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018