Capodanno 2019 in piazza in Sardegna: ecco tutti gli eventi

Indecisi su come trascorrere l’ultima notte dell’anno in Sardegna? Ecco un po’ di idee con gli eventi dei principali eventi in piazza nell’Isola.

CAGLIARI¬† I Subsonica saranno i protagonisti del Capodanno 2019 in piazza Yenne, ma non solo. La rock band torinese salir√Ļ sul palco alle 22:30 fino¬† mezzanotte e un quarto, poi ci sar√† il dj set di Pille. Al bastione di Santa Croce¬† i Dancity con le canzoni degli anni Settanta, scritte e interpretate da Gloria Gaynor Donna Summer, gli Chic, Boney M e Cher, ma anche Mina, Ornella Vanoni, Nada, Patty Pravo e Loredana Bert√®. A seguire dj set di Bettosun. In piazza San Giacomo jazz e swing con Mauro Mulas Quartet, poi i deejays Foxy&Henry. A Pirri il Capodanno 2019 √® a La Vetreria, dalle 22:30 con la Zep’s Band e le selezioni musicali di Nicola Musu.

ALGHERO L’ultimo dell’anno ad Alghero sar√† con la Deejay Time Reunion: in consolle i mitici¬†¬†Albertino, Fargetta, Prezioso e Molella al molo Dogana. Ovviamente non mancher√† lo spettacolo pirotecnico.

OLBIA Sul palco salir√† la banda dei Maneskin, gruppo noto per essersi piazzato secondo all’undicesima edizione di Xfactor.

CASTELSARDO La notte di San Silvestro sarà con Gianna Nannini, sono attesi tantissimi fan.

VILLASIMIUS Capodanno 2019 con il re della musica house Christian Marchi e i dj de Lo Zoo di 105, per una serata di divertimento in assoluta mobilità e sicurezza grazie a un bus navetta istituito ad hoc che consentirà di raggiungere la piazza Margherita Hack, sede dei festeggiamenti, lasciando a casa la propria auto. L’evento, ad accesso libero e gratuito, avrà inizio alle ore 22,30 con l’intrattenimento e il dj set di Dj Squalo e Dj Marco Dona de Lo Zoo di 105, la nota trasmissione radiofonica di Radio 105. Il brindisi della mezzanotte sarà accompagnato da uno spettacolo pirotecnico, e a partire dall’1,00 salirà alla consolle Christian Marchi, uno dei dj italiani di maggiore successo, autore della hit Love Sex American Express

SANT’ANTIOCO¬†Luned√¨ 31 dicembre¬†tutti in¬†piazza Umberto per il Capodanno, a partire dalle¬†23.45, in compagnia della band¬†‚ÄúTasinaska‚Ä̬†e del dj set, pre e post concerto.

SAN TEODORO Sarà Mannarino il protagonista del Capodanno di San Teodoro in Piazza Gallura con le sonorità e i ritmi della musica popolare italiana, unita ad elementi di musica balcanica e citazioni Felliniane.

ORISTANO  In piazza Roma Celebration, band locale che suonerà musica pop italiana e internazionale, a seguire I love Formentera, dj set e dance party con Radio 105.

Ultima modifica: 28 dicembre 2018