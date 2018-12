Capodanno 2019 a Cagliari, “Zedda ha speso molti soldi per copiare i grandi eventi del centrodestra”

Ancora polemiche politiche sul Capodanno 2019 di Cagliari, per il quale il Comune ha messo a correre, in totale, 245mila euro. Forza Italia e Fratelli d’Italia vanno all’attacco congiunto contro il sindaco Zedda, accusato di aver “copiato, solo per motivi elettorali”, i maxi concerti organizzati negli anni in cui il centrodestra governava a palazzo Bacaredda. “Il sindaco copia le azioni vincenti portate avanti per Capodanno, in passato dal centrodestra. Questa è una mancanza di coerenza perchè è chiara la volontà, dopo sette anni di piccoli concerti, di aver voluto spendere tanti soldi proprio a ridosso della campagna elettorale per le Regionali”, attacca Alessandra Zedda (Forza Italia). “Intanto, sulle politiche sociali, sia il Comune sia la Regione non riescono a far avere i fondi necessari per tempo per quanto riguarda la Legge 20, la Legge 15 e la 162, con i sofferenti sardi lasciati, ad attendere, per ultimi”.

Molto critico anche il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pierluigi Mannino: “Uno dei cavalli di battaglia di Massimo Zedda è stato il risparmio per gli eventi di Capodanno e ora, col voto che incalza, arrivano i Subsonica per un concertone. Non penso che il sindaco abbia capito, in forte ritardo, che i maxi concerti il 31 dicembre in città sono importanti, penso proprio che sia una mossa elettorale. Hanno destinato tantissime risorse e, contemporaneamente, non hanno nemmeno ascoltato le richieste provenienti, per esempio, dagli asili convenzionati, che rischiano di andare in perdita”.

