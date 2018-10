Caos maltempo, l’UniversitÃ  di Cagliari chiude tutte le facoltÃ : “Stop immediato alle lezioni”

A causa dell’allerta meteo diramato dalla Protezione civile, a partire da oggi, 10 ottobre 2018, e fino alle 6 del mattino del 12 ottobre IN TUTTO L’ATENEO sono sospese le seguenti attività:

– attività didattiche (esempi: lezioni, esami, esercitazioni, seminari, laboratori, collaborazioni studentesche, Erasmus)

– biblioteche, aule studio e attività connesse

– segreterie studenti

– discussione delle lauree

– attività congressuali

Tutte le attività in qualche modo legate al servizio agli studenti e al pubblico interromperanno il servizio nelle ore indicate.

I docenti e il personale tecnico-amministrativo possono recarsi al lavoro, salvo i casi per i quali ci siano difficoltà determinate dagli eventi (difficoltà a raggiungere la sede di lavoro per via dei trasporti, o difficoltà familiari determinate dal fatto che i figli non vanno a scuola).

Ultima modifica: 10 ottobre 2018