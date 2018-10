Cantagiro 2018, grande successo per la Sardegna: cinque ragazzi sardi volati in finale

Si √® conclusa a Fiuggi, nel teatro Antico la finalissima del Cantagiro 2018. Grande successo per la Sardegna che ha visto in finale 5 ragazzi sardi Arianna Barra, Leyla Collu, Lesley Aiana, Jacopo Ventroni e Francesco Tidu in semifinale due in finalissima , Marcello Matta che ha vinto una borsa di studio in una prestigio scuola di Milano e Ylenia Lai il premio opportunit√†. Grande successo anche per gli internazionali dove Sakina Signorelli 18 anni ha conquistato il terzo posto, cos√¨ come la categoria Junior che ha visto in finale Leonardo Desogus 13 anni, Elisa Sanna e in semifinale Virginia Rizzo La vincitrice del cantagiro 2017 Laura Aramu ospite del cantagiro si √® esibita alla finale internazionali e alla finale Nazionale col suo nuovo brano inedito‚ÄĚSulle nuvole ‚Äú e ha ceduto lo scettro premiando il nuovo vincitore E stato un duro lavoro e i ragazzi della Futura Arte e spettacolo capitanatati da Max Sabetta e Gianna Melis ancora una volta si sono fatti sentire.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018