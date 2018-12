Canna fumaria in fiamme a Pirri in via Balilla, sul posto i vigili del fuoco. Nella foto scattata dal nostro Davide Loi, l’intervento della squadra dei vigili: la canna fumaria è andata in fiamme, forse perchè scarsamente pulita, provocando le fiamme che sono state prontamente domate. Intervento analogo dei vigili del fuoco, in prima linea nel giorno di Natale, anche pochi minuti fa a Selargius. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Ultima modifica: 25 dicembre 2018