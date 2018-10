Cancellato il volo Roma-Cagliari dopo la tempesta di grandine: cagliaritani fermi nella notte a Ciampino. Dopo la bufera che si √® abbattuta sulla capitale, dopo ore di attesa √® arrivata la cancellazione del volo Ryanair da Ciampino e anche da Fiumicino la situazione non √® diversa, i voli sono in ritardo. A Ciampino i passeggeri cagliaritani sono in attesa per sapere se potranno dormire in un albergo messo a disposizione dalla compagnia irlandese o se dovranno passare l’intera notte in aeroporto.¬† “File enormi solo per sapere il nostro destino”, il racconto in diretta.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018