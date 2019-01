Campionato mondiale di vela in Nuova Zelanda: trionfa Davide Mulas di Carbonia

Il velista Davide Mulas, campione del mondo all’O’pen Bic che si è chiuso oggi in nuova Zelanda. Una competizione che si è svolta con una barca vela da regata nelle acque di Manly Bay Whangaparaoa, a pochi chilometri da Aukland.

In una nota arriva il plauso dell’amministrazione comunale”La città di Carbonia sul tetto del mondo grazie a Davide Mulas, il nostro giovane concittadino, velista della LNI Sulcis, che si è laureato campione del mondo O’PEN BIC. Il nostro portabandiera, 16 anni, ha trionfato dopo una serie di prove al cardiopalma, riuscendo ad avere la meglio su alcuni quotati avversari neozelandesi.

Il Sindaco Paola Massidda e l’intera Amministrazione Comunale si congratulano con Davide Mulas per aver “raggiunto il titolo iridato, uno straordinario risultato che dà lustro alla città di Carbonia in tutto il mondo. La sua vittoria è un motivo di orgoglio per tutti noi”, ha affermato il primo cittadino di Carbonia.