Campionati Europei per trapiantati, Monserrato ospita la 5 km di corsa su strada

Monserrato aderisce alla 10ma edizione dei Campionati Sportivi Europei per Trapiantati e Dializzati che si svolgeranno nella Città Metropolitana di Cagliari dal 17 al 24 giugno, e ospiterà nelle proprie strade la gara di corsa sui 5 km. La proposta di patrocinio della manifestazione è stata presentata dal sindaco Tomaso Locci e approvata dalla Giunta comunale. L’evento vedrà in gara oltre 500 atleti provenienti da 30 nazioni europee, che si cimenteranno in circa 20 discipline, tra cui atletica, nuoto, ciclismo, volley, tennis e tennistavolo. Il progetto per il coinvolgimento di Monserrato è stato promosso dall’Associazione Italiana Trapiantati di Fegato Prometeo e la cittadina è stata prescelta per l’apertura dei Campionati, lunedì 18 giugno alle ore 10, con la corsa su strada di 5k su un tracciato in Via Del Redentore, nel tratto compreso tra la Via San Gavino Monreale e la Piazza Serri.

Assieme al patrocinio, il Comune concederà, in forma gratuita, l’utilizzo del suolo pubblico e l’assistenza della Polizia Locale, che garantirà il regolare svolgimento della manifestazione. “Con il patrocinio e il coinvolgimento attivo di Monserrato nei Campionati Europei per Trapiantati e Dializzati intendiamo promuovere i valori dello sport e della salute”, afferma il sindaco Locci. “L’iniziativa, oltre ad avere un alto valore sociale e umano per coloro che ogni giorno si trovano ad affrontare gravi problemi di salute – aggiunge Locci – rappresenterà anche una buona occasione per animare il nostro centro storico e promuovere la nostra cittadina”.

Ultima modifica: 17 maggio 2018