Incidente all’altezza di Musei. Un camion ha tamponato un quadriciclo sulla 130 in direzione Iglesias. Ferito un 55enne di San Giovanni Suergiu ricoverato al Brotzu (codice rosso). Sul posto l’elisoccorso e la polizia stradale. Traffico in tilt per ore.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018