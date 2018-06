di Paolo Rapeanu

Camara Solo studia e gioca a calcio. Non nel suo paese natale, la Guinea, “sono dovuto andare via perché avevo dei problemi e non potevo più restare”, ma a Cagliari. Da due anni è la sua nuova casa, la città capoluogo della Sardegna: “È bellissima, alcuni cagliaritani sono bravi e alcuni cattivi, come dappertutto, anche in Africa è così. Vivo nel centro Il Sicomoro con altri ragazzi africani, ho superato l’esame di terza media e l’anno prossimo sarò alle superiori”, anche se “non so ancora se avrò la possibilità di studiare”.

Nel suo futuro, il 18enne vede due mondi, distanti tra loro ma entrambi interessanti: “Vorrei diventare ingegnere o fare il calciatore. Mi piacerebbe restare a Cagliari, se ne avrò la possibilità”. E, in un periodo dove il tema degli “stranieri” è tra i principali dell’agenda politica dell’Italia, con frasi quali “prima gli italiani” che escono dalle bocche di una parte della stessa popolazione italiana, Camara è sicuro: “Non mi piace parlare tanto di politica, dico solo che non bisogna giudicare noi africani, ma capire cosa vogliamo. Quando vedo un italiano non lo giudico, prima conosco la persona”.

Ultima modifica: 21 giugno 2018