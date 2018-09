Calda vigilia di Inter-Cagliari, Maran: “Voglio una squadra coraggiosa a Milano”. Su Sintony linea aperta ai tifosi

Calda vigilia di Inter-Cagliari, Maran: “Voglio una squadra coraggiosa a Milano”. Queste le parole del mister rossoblù nella conferenza stampa di oggi, in vista di Inter-Cagliari di domani alle 20,30:“Mi piacerebbe vedere una squadra coraggiosa, che non si conceda all’avversario. Con un gioco propositivo potremmo mettere in difficoltà l’Inter. Gli episodi condizionano tutti, il rigore parato da Cragno ci ha dato entusiasmo. Poi sì, meglio non correre rischi a fine gara. Gli indisponibili sono Rafael, Ceppitelli e Lykogiannis. Nel complesso la squadra sta bene, tutti stanno dando buone risposte. Srna è un giocatore importante, lo sta dimostrando partita dopo partita. Pavoletti sta bene e l’ha dimostrato sul campo contro la Sampdoria correndo più di tutti. Ogni gara vista regala spunti interessanti ma andremo a Milano con la nostra idea di gioco”.

Ultima modifica: 28 settembre 2018