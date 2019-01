Calasetta, via ai lavori per il rifacimento della carreggiata di via Canetti

La prossima settimana avranno inizio i lavori che prevedono il rifacimento e l’ampliamento della carreggiata di via Canetti a Calasetta. È stato infatti stipulato l’appalto per l’attuazione dei lavori che prevedono, inoltre, anche la realizzazione di una pista pedonale e l’installazione di un adeguato sistema di illuminazione mediante la collocazione di pali. Una strada assai disastrata come denota la stessa amministrazione comunale.

Percorrere infatti via Canetti a piedi, in auto o sulle due ruote mette alla prova pazienza e ammortizzatori.

Ma la situazione di una delle arterie più compromesse di Calasetta si prepara a cambiare.

