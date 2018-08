Cagnolino di 2 mesi impiccato a Nuoro: oltre 50 mila firme per chiedere “Giustizia per Cucciolo”

Giustizia per il cagnolino impiccato a Nuoro. Sono oltre 50 mila le firme on line depositate per chiudere giustizia per il cucciolo di cane di due mesi è stato barbaramente impiccato nella notte tra il 9 e il 10 agosto a Nuoro.

La petizione on line lanciata dalla “Associazione Gli Amici a 4 zampe di Orazio”. La storia. L’associazione viene contattata la sera del 9 Agosto da una ragazza che ha chiesto aiuto per un cucciolo trovato per strada.

Essendo già al completo, il gruppo pubblica un post per chiedere disponibilità ad accogliere il piccolo cucciolo e nel frattempo la ragazza assicura che lo avrebbe tenuto con sé in attesa di riscontri. La ragazza, la mattina seguente avvertiva che la notte precedente, aveva consegnato il cucciolo ad un ragazzo e quella mattina – 10 agosto – il piccolo era appena stato trovato impiccato.

“Noi come Associazione ci siamo immediatamente recati sul posto e ci siamo trovati davanti una delle immagini più brutte mai viste”, si legge nel testo della petizione, “abbiamo prontamente chiamato le Forze dell’Ordine e abbiamo depositato denuncia alla procura. Ora chiediamo giustizia per il piccolo Cucciolo”

Ultima modifica: 27 agosto 2018