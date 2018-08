Qua la zampa on line. Cagnolina smarrita a Selargius: “Aiutateci a ritrovare la nostra Pia”, scrive Romina Addari, “si è allontanata da casa ieri mattina (28/08/2018) zona via del lavoro strada provinciale Selargius Settimo e non è più rientrata. Divulgate il più possibile”.

Ultima modifica: 29 agosto 2018