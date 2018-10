Cagliaritani pazzi per il sushi e la pizza a domicilio, boom anche della cucina indiana

Ai cagliaritani il digital food delivery piace molto e sempre di più, affidandosi al digital food delivery per incrementare e diversificare il loro business. A rilevarlo è la seconda edizione della Mappa del Cibo a Domicilio[1] in Italiarealizzata da Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, che dopo un anno dal lancio del primo Osservatorio, racconta l’evoluzione del settore a livello nazionale in 20 città italiane da Nord a Sud, con un’analisi sulle abitudini, i gusti e tutti i trend in atto che caratterizzano oggi il fenomeno del digital food delivery.

Secondo i dati di Just Eat il fenomeno del cibo a domicilio coinvolge offline già oltre 30 milioni di persone che ordinano però via telefono o direttamente presso il ristorante, dato che dimostra la propensione degli Italiani a questa modalità di consumo come integrazione nelle proprie abitudini. Di questi, si registra un potenzialep ari a 10 milioni di persone propense e pronte, secondo l’osservatorio, a utilizzare il servizio digitale. Cagliari non fa eccezione, anzi dimostra nell’ultimo anno una crescita notevole dei consumi, con abitudini e preferenze che delineano i gusti dei Cagliaritani in fatto di cibo a domicilio, ordinato via app.

Le cucine più in crescita

Al primo posto come super trend per le cucine più in crescita troviamo la cucina giapponese, con +707% di ordini anno su anno. I piatti preferiti? Sashimi sakè, uramaki e la mitica barca!

Segue al secondo posto la pizza con +255%, richiesta soprattutto con la sarda, con la bufala e ai funghi. La cucina indiana occupa il terzo posto fra i trend con+244%, grazie a un’impennata di samosa e garlic naan, due tra i piatti più richiesti.

Nella classifica degli ordini di cibo a domicilio da parte dei Cagliaritani c’è spazio quindi per un viaggio di gusti che passano dall’italianità all’amore per l’estero, infatti le cucine più richieste a domicilio (in termini di valori assoluti di ordini) sono, dopo la pizza, il giapponese, che quindi risulta sia super trend che cucina più ordinata, gli hamburger, e al terzo posto di nuovo la cucina indiana e mediorientale con piatti come aloo paratha, samosa di verdure, e chicken pakora.

Oltre alla classifica delle cucine top per ordini, l’itinerario di sapori tra le tantissime possibilità di scelta del food delivery, si sofferma sulle prelibatezze dei fornelli nostrani, molto amate anche a Cagliari, tanto che qui la specialità italiana più ordinata a domicilio è la cotoletta alla milanese, seguita dal fritto misto!

Ultima modifica: 24 ottobre 2018