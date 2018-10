Cagliaritani bloccati nella notte a Ciampino, giungla rimborsi: “Non abbiamo i soldi per tornare a casa”. Una notte disperata per centinaia di cagliaritani che dovevano imbarcarsi sui voli della notte da Roma. A Ciampino il volo Ryanair è stato annullato, la disperazione di chi non ha carta di credito: “Ci vogliono costringere a pagarci il biglietto noi per tornare domattina, costa 80 euro e forse non c’è neanche posto..ci daranno la colazione domattina e ci arrangiamo, con un foglio per un rimborso che non sappiamo quando verrà dato. Noi così non possiamo tornare a Cagliari….”, guardate il VIDEO:

Ultima modifica: 22 ottobre 2018