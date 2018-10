Cagliaritani “accampati” nella notte anche a Fiumicino: la notte dell’ansia in aeroporto. Se a Ciampino il volo è stato annullato dopo la tempesta di grandine che si è abbattuta su Roma, anche nell’altro aeroporto romano è una notte di assoluta emergenza per tanti sardi in attesa di essere imbarcati. Guardate il VIDEO. Intanto i cagliaritani nello scalo romano raccontano nella notte a Casteddu Online: “nessuna assistenza e ben poco supporto- basterebbero poche bottigliette d’acqua e chiarimenti. Chi viaggia per la Sardegna è sempre doppiamente penalizzato. L’orario del volo viene spostato di mezzora in mezzora”.

