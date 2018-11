Cagliaritana truffata sul web: “Carta prosciugata. Addio a tutti i miei risparmi”

L’uso delle proprie carte di credito per fare acquisti su internet o, semplicemente, per pagare bollette e bollettini è sempre più in uso anche in Sardegna. I recenti sondaggi hanno messo in evidenza che sono 285mila i sardi che negli ultimi 12 mesi hanno acquistato on line. Un dato che per “i terroristi del web” non può passare inosservato. Infatti si moltiplicano le truffe ai danni dei consumatori che, nel giro di pochi minuti, vedono il loro conto drasticamente calare se non esaurirsi senza poter fare nulla. Questo è quanto è accaduto oggi a S.M., una donna di Cagliari. “Oggi brutta giornata.

Un brutto colpo per me che sono sempre un po’ bacchettona riguardo internet; eppure hanno fregato anche me: hanno prosciugato la mia modesta postapay di pochi risparmi che erano già prenotati per abbanoa , gas, tasi. L’hanno clonata e usata.

Ho fatto tutte le ricerche del caso ( oltre a denuncia e blocco della carta) e ho scoperto che il gentiluomo che ha fatto questa furbata è stato velocissimo – spiega la donna – in poco tempo ha fatto tutti gli acquisti di Natale sicuramente!!

Attenti a come usate internet e attenti quando inserite i vostri dati durante gli acquisti on line. Io mi consideravo molto attenta e preparata e mi hanno fregato senza che me ne accorgessi”. La donna si è accorta del furto in seguito a una segnalazione da parte di PayPal che ha riscontrato che la transazione non era autorizzata dal titolare della carta. Sono stati effettuati quattro acquisti in circa un’ora. “400€ non sono nulla, forse, per qualcuno; ma per me erano tanti” spiega la titolare della carta clonata.

Ultima modifica: 30 novembre 2018