Un grande Cagliari non basta con la Juventus: ma era regolare il gol lampo di Dybala?

Un Cagliari coraggioso sfiora la grande impresa in casa della Juve. Dubbi sull’arbitraggio, tifosi rossoblu perplessi sul gol lampo di Dybala dopo appena 42 secondi, il più veloce nella storia della Juventus. Concesso dal Var dopo due minuti di consulto. Poi lo splendido pareggio di Joao Pedro seguito dal clamoroso autogol di Bradaric. Un palo di Ronaldo, una super parata del portiere bianconero, una bellissima prova della squadra di Maran. E lo stesso Bradaric protagonista di un rigore negato dal Var, per un tocco tra mano e spalla, graziato dall’arbitro. In finale il 3-1 di Cuadrado.

Ultima modifica: 3 novembre 2018