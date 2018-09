Cagliari, la promessa di Zedda: “Dall’anno prossimo Tari giù del 20 %”

Dall’anno prossimo Tari giù del 20 %. L’annuncio di Zedda oggi alla conferenza stampa dell’avvio del sistema di raccolta differenziata porta a porta a Sant’Avendrace. Il primo cittadino ha poi pubblicato alcuni dati relativo al nuovo servizio su facebook.

“A cinque mesi dall’avvio del nuovo servizio”, scrive il primo cittadino, “con il 50% della città coinvolta, la percentuale di raccolta di materiali destinata al riciclo è aumentata quasi del 20%. Dal 30,13% di aprile (avvio del nuovo servizio) al 49,02% dell’inizio di settembre. Queste le percentuali per ogni tipologia di rifiuto, il confronto è tra il 2017 e il 2018, dati parziali per l’anno in corso:

Frazione organica: da 864 a 1322 tonnellate (incremento medio: + 35%). Vetro e latta: da 479 a 542 tonnellate (+ 12%)

Plastica: da 166 a 217 tonnellate (+ 25%). Carta e cartone: da 616 a 809 tonnellate (+11%)

Importante la riduzione del secco indifferenziato: siamo passati dalle 5319 tonnellate conferite nel 2017 alle 3862 tonnellate del 2018, con una diminuzione del 38%. Significa minori costi collettivi per lo smaltimento e una bolletta Tari più leggera per ciascuno di noi.

Un ringraziamento ai cittadini e ai commercianti per l’impegno in questa direzione e soprattutto per le segnalazioni di problemi che riceviamo ogni giorno, indispensabili per correggere e migliorare il servizio in previsione dell’avvio nei prossimi quartieri: l’obiettivo è quello di avere una città ancora più bella e aumentare i risparmi per tutti i cagliaritani. Stando a questi dati l’anno prossimo cittadini e imprese potrebbero avere una riduzione della tassa sui rifiuti di circa il 20%”.

Ultima modifica: 24 settembre 2018