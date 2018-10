La litania è sempre la stessa: in centro è difficile parcheggiare. Lo dicono i commercianti, in questo caso quelli del mercato di San Benedetto. Avviene tutto durante l’incontro tra residenti e commercianti con l’amministrazione comunale per il nuovo piano di sosta a San Benedetto e Fonsarda. Due boxisti di San Benedetto si lamentano: “È difficile trovare parcheggio attorno al mercato, ce ne accorgiamo perché gli affari sono in calo”. E il sindaco Zedda replica, e lancia nei fatti una strigliata: “Se continuate a ripetere di non venire a comprare perché i parcheggi non ci sono, secondo voi i giornalisti presenti che titolo daranno? I commercianti di San Benedetto sono contenti per i nuovi parcheggi o scriveranno che i commercianti chiedono parcheggi perché qui non si può fare la spesa? A seconda del titolo ci siamo giocati almeno il 50 per cento dei clienti”, sostiene Zedda.

“Non è vero che non ci sono parcheggi, se il titolo sarà il contrario, invece, avremo fatto l’en plein del disastro per San Benedetto”, osserva il sindaco, invitando i commercianti a osservare l’elevata presenza dei parcheggi: “Questo è quello che suggerisco, ma io non sono commerciante. Lo dico a chi ogni giorno apre il box per lavorare. Perché mortificare la propria attività dicendo di non venire perché è impossibile venire” per i pochi parcheggi?

