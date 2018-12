Cagliari, Zedda: “Nuovo palazzetto dello Sport alla Fiera”

Un nuovo Palazzetto dello Sport dentro il quartiere fieristico di viale Diaz. L’annuncio in consiglio comunale da parte del sindaco di Cagliari Massimo Zedda.

Rispondendo ad un’interrogazione del consigliere dei Riformatori Raffaele Onnis sul futuro stadio Sant’Elia, il primo cittadino ha annunciato l’intenzione di rinnovare tutta l’area tra la Fiera e la futura casa dei rossoblù.

Il ritardo sul nuovo stadio, ha spiegato Zedda è stato causato da due ragioni: la necessità di ampliare l’impianto (fino a 30 mila posti) e la possibilità di ricorrere al finanziamento pubblico sugli stadi in vista degli europei del 2028.

Qualche giorno fa c’è stato uno stop in conferenza di servizi su aspetti legati ad accessi, viabilità, vie di fuga, distanza tra una fila di poltroncine e l’altra. Ma dopo la conferenza di servizi servirà una dichiarazione di interesse pubblico sul nuovo impianto da 30 mila persone da parte del consiglio comunale. Poi la la gara e i lavori. Lo stadio non sarà pronto per i cento anni del Cagliari nel 2020 (al massimo la prima pietra). Infine l’annuncio del sindaco: un nuovo palazzetto da 5 mila posti alla Fiera.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018