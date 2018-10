Cagliari, Zedda attacca gli “ingegneri politici” dell’Asse Mediano: “Hanno creato solo paura”

Il sindaco Zedda passa al contrattacco. Non gli è andata giù la dichiarazione di Giorgio Angius (capogruppo dei Riformatori) che, nei fatti, lo ha attaccato pesantemente per i danni alla nuova rampa di via dei Valenzani. È l’esempio di come il Comune non sappia gestire la viabilità con gravi disagi per i cittadini”. Angius parla nel ruolo di consigliere, ma è anche ingegnere.

Ecco perché Zedda parla apertamente di interventi-accuse da parte di “ingegneri. Non è utile esaltare o esasperate le questioni di sicurezza. Io ho fatto l’opposizione per tanti anni e non lo ho mai fatto. Ho ereditato tanti cantieri fermi da tanti anni, stiamo intervenendo”.

