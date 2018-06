Buonasera, vi scrivo per denunciare la situazione delle scale del vico Santa Margherita che ad ogni temporale si trasformano in una cascata, l’acqua crea dei veri e propri buchi nelle scale che vengono ripetutamente rattoppati dal comune che non ha intenzione di intervenire facendo dei lavori sul sistema fognario nonostante più volte sia i residenti che i padroni delle attività commerciali abbiano chiesto di fare qualcosa. È molto pericoloso soprattutto perchè l’acqua scava sempre di più e sotto il cemento è completamente vuoto per metri e metri d’altezza, che piova molto o poco non cambia nulla perchè tutti i canali di scolo di Castello vanno a convogliarsi li. Grazie in anticipo.

Rossana Piras

Ultima modifica: 24 giugno 2018