Le piogge incessanti su Cagliari stanno provocando allagamenti in diverse strade, ecco la situazione in viale Poetto dove scorre un fiume d’acqua e un’auto è rimasta in panne. “Mai visto così alto il livello dell acqua. scrive il nostro lettore Roberto – ma ormai succede ad ogni grosso temporale”.

Ultima modifica: 4 novembre 2018