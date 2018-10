Cagliari, viale Poetto diventa una piscina: domani scuole chiuse, possibile nubifragio dalle 24

Cagliari, viale Poetto diventa una piscina: allagamenti da via Tramontana sino alla strada per il mare. La foto che vedete √® stata appena diffusa dalla Polizia Municipale, che sta intervenendo anche a Cagliari per i disagi causati dalla forte pioggia di questo pomeriggio. Per fortuna in citt√† i danni sono stati limitati, ma c’√® apprensione per le prossime ore. Da mezzanotte alle tre previsto un possibile nubifragio sul capoluogo, l’allerta rossa √® confermata per tutta la giornata di domani e le scuole resteranno chiuse.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018