Cagliari, via alla rivoluzione tra viale Marconi e Is Pontis Paris

Non saranno assoggettati a Via (valutazione di impatto ambientale) gli interventi della rete stradale dell’area metropolitana di Cagliari. La decisione è della giunta regionale sarda. E’ una decisa accelerata ai lavori in viale Marconi e svincolo Is Pontis Paris nei comuni di Cagliari, Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant’Elena e Selargius. Un sostanziale via libera al progetto che rivoluzionerà la viabilità tra Quartu e Cagliari, che ruota attorno al senso unico di prossima istituzione in viale Marconi, strada attraversata quotidianamente da decine di migliaia di auto.

Verrà introdotto il senso unico in direzione Cagliari tra lo svincolo di Is Pontis Paris e lo svincolo con l’Asse Mediano di scorrimento, riorganizzando la sezione stradale con due corsie per il transito delle auto, al centro della carreggiata, e due corsie preferenziali ai lati, una in destra e l’altra in sinistra, per consentire il passaggio indisturbato dei mezzi del trasporto pubblico di linea urbano ed extraurbano.

Ed ecco l’elenco degli interventi: a Cagliari in viale Marconi verranno sistemati i marciapiedi e la rete di smaltimento delle acque meteoriche e verrà razionalizzata l’illuminazione pubblica tra via Mercalli e lo svincolo di Is Pontis Paris.

Sarà adeguata la corsia di decelerazione che si innesta sulla rotatoria dello Svincolo di Is Pontis Paris e prolungata la corsia di accelerazione in uscita dallo Svincolo di Is Pontis Paris in direzione Cagliari, Infine sarà allargato lo scavalco del canale di Terramaini.

Nel territorio di Quartucciu prevista la realizzazione di marciapiedi sul lato nord di viale Marconi, la razionalizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, la manutenzione e pulitura dei canali e il ripristino del canale colatore lungo il Riu Nou tra l’attraversamento di via Manin e via delle Serre.

Tanti gli interventi nel comune di Quartu. Previsto il risezionamento dell’asse viario tra il confine comunale e la rotatoria di viale Colombo (1.000 m) con l’inserimento di due corsie preferenziali, la realizzazione di marciapiedi, la razionalizzazione della rete di convogliamento delle acque meteoriche e messa in sicurezza delle fermate dei mezzi pubblici. Verrà realizzata di una rotatoria nell’intersezione tra viale Marconi e via Fermi. Infine ci saranno due passerelle pedonali esterne alla carreggiata in corrispondenza dell’attraversamento del Rio Is Cungiaus.

A Selargius verranno sistemati i bracci di uscita dallo svincolo di Is Pontis Paris, sarà eliminata la tombatura del Riu Mortu (200 m) e verrà realizzata un’area di espansione nell’area dell’ex aeroporto di Monserrato.

Ultima modifica: 17 aprile 2018