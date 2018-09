Cagliari, dopo la tempesta nuovo asfalto in via Socrate: “Ora 30 parcheggi in più”

Ripristinato l’asfalto in via Socrate. Ultimati gli interventi di ripristino dell’asfalto nella via Socrate, danneggiato durante il temporale dello scorso 19 agosto.

Con la sistemazione della pavimentazione stradale e la nuova segnaletica orizzontale, scrive il Comune, si è ottenuto un importante incremento dei parcheggi: una trentina di posti auto in più.

L’amministrazione annuncia poi che saranno ultimati a breve gli interventi per la sistemazione degli accessi alle vasche di contenimento. Verrà quindi ridisegnata la segnaletica orizzontale della parte restante della via Socrate

Ultima modifica: 8 settembre 2018