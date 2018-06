Cagliari, chiude via Roma e traffico in tilt. Domani triatlhon e viabilitÃ  stravolta

Domani triathlon e viabilità stravolta in centro. Ma già da stasera traffico in tilt nel lato mare di via Roma per la chiusura del lato portici. In occasione della Itu World Cup di Triathlon, prevista per domani 2018 a Cagliari, il traffico veicolare subirà delle modifiche con divieto di transito nella giornata di sabato nella zona: lungomare New York 11 settembre 2001, piazza Deffenu, viale Colombo, viale Bonaria, via XX Settembre, viale Diaz, via Roma corsia bus, viale Regina Elena, piazza Costituzione, viale Regina Margherita, piazza Amendola; via Eleonora d’Arborea, vico Regina Margherita, via Lanusei, vico II Lanusei, piazza Lippi (rotatoria), via Sonnino, via Campidano, via Pirastu: da via Campidano a viale Diaz e via Padre Francesco Solinas.

