Cagliari, in via Molise “incontri poco piacevoli con blatte e grossi ratti”

di Claudia Saba

In via Molise giĂ da circa un anno si fanno incontri poco piacevoli con grossi ratti e blatte.Â

Nonostante le diverse segnalazioni la situazione si è aggravata.

Gli abitanti sono molto preoccupati e si chiedono: “cosa succederà quando i cassonetti, già presi d’ assalto dai topi, saranno eliminati e i rifiuti dovranno essere depositati fuori dai palazzi?”

La situazione è allarmante. La proprietaria di un bar della stessa via racconta di aver ricevuto la visita non gradita di un grosso ratto all’ interno della sua attività .

Certamente nella civiltĂ odierna, immaginare di attraversare la strada con passeggino e topo al seguito sembra quasi fantascienza.



Ultima modifica: 3 giugno 2018