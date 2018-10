Cagliari, via da facebook i video di Checco

Sono spariti da facebook. Almeno per l’80 %. I video di Checco dal più popolare dei social network stanno sparendo. Dopo le polemiche sui social esplose dopo la pubblicazione gli ultimi video, alcune segnalazioni sono arrivate a facebook che ha eliminato i video. Restano ancora quelli pubblicati su Google, per eliminare i quali ci vorrà ancora parecchio tempo (almeno senza la collaborazione attiva del protagonista). Checco è il ragazzo del rione di Santa Teresa protagonista di video visualizzati migliaia di volte. Postati da persone che si approfittano “di una persona che non capisce o forse sottovaluta il disvalore sociale sotto il profilo dell’immagine o della reputazione”, come segnala l’esperto di cyberbullismo Luca Pisano, secondo cui i filmati “danneggiano la reputazione della vittima fino a farne un appestato, una persona strana e da coinvolgere solo per questi comportamenti e da escludere per tutto il resto”.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018