Cagliari, le vie Bosco Cappuccio e Laghi Masuri senza luce da giorni: “Siamo esasperati, qui è tutto da buttare”

Gli abitanti di via Bosco Cappuccio a San Michele, da giorni senza corrente elettrica, scrivono esasperati a Cagliari Online:

“Da 3 giorni gli abitanti di via Bosco Cappuccio 12 non hanno corrente elettrica, precisamente dalle 23 del 10 ottobre scorso. Nessuno interviene e se chiami per chiedere spiegazioni ti aggrediscono… ci chiediamo se tutto ciò sia normale.

Manca la corrente all’interno delle abitazioni, nell’intero palazzo con 16 famiglie. Il cibo è tutto da buttare”.

Analoga situazione si è verificata anche al civico 2 di via Laghi Masuri, con un’intera palazzina con 20 famiglie senza corrente elettrica dal 10 ottobre.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018