Cagliari, via Arno al buio da 2 giorni: “In strada coi telefonini come torce”

In via Arno a Cagliari, da due giorni ormai, la strada è buia e le vie limitrofe, sono nella stessa situazione. La denuncia arriva dai residenti, che temono di “girare da soli per la propria via di casa, se non accompagnati dalla torcia del cellulare, ma soprattutto le strade buie permettono ai ladri di macchine o appartamenti, di agire indisturbati e senza nessuno che possa vederli. Siamo in balia di un sistema di illuminazione che vede presenti solo le luci degli appartamenti, i quali, giustamente, dopo un certo orario vengono spente. Chiediamo che qualcuno si adoperi e intervenga il prima possibile”

Ultima modifica: 14 settembre 2018