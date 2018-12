Assemini, speranze per gli operai Vesuvius: in arrivo nuovo investimento e 200 posti di lavoro

Speranze per i lavoratori Vesuvius. Si parla di una manifestazione di interesse da parte della Lumatech ad acquisire lo stabilimento di Macchiareddu per realizzare un’attività manifatturiera incentrata sull’utilizzo della fibra di carbonio: è quanto emerso questo pomeriggio, nel corso della riunione con gli assessori regionali all’Industria e al Lavoro, aggiornata al 9 gennaio per capire quale sia il piano industriale che, allo stato attuale, sembra prevedere un investimento di 15 milioni, da realizzare con il contributo della Regione, e l’impiego di circa 200 lavoratori.

La Filctem Cgil di Cagliari resta quindi in attesa “di capire la percorribilità dell’operazione ma nel frattempo sollecita la Regione a garantire la continuità degli ammortizzatori”, si legge nel comunicato, “a questo proposito i sindacati hanno inoltrato una richiesta di audizione alle Commissioni Lavoro e Attività produttive del Consiglio regionale per discutere del necessario stanziamento di risorse, in Finanziaria, indispensabili a prorogare il sostegno al reddito (la Naspi scadrà il 31 dicembre) fino alla ripartenza delle produzioni”.

Ultima modifica: 6 dicembre 2018