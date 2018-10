A partire dalle 12,30 , venerdì 5 ottobre 2018 gli operai del Servizio Antinsetti effettueranno un trattamento di disinfestazione contro la diffusione delle blatte nei locali dell’Asilo nido comunale “Il Girasole” nella via Crespellani. In particolare, le operazioni verranno effettuate in corrispondenza degli scarichi interni e dei pozzetti d’ispezione fognaria presenti nel cortile.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018