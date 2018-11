Cagliari, vaccinazioni antinfluenzali: due ambulatori dedicati ad anziani e adulti a rischio

L’ATS ASSL Cagliari ha messo in campo tutte le iniziative atte a fronteggiare efficacemente l’epidemia influenzale per la stagione 2018-2019, secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Assessorato Regionale.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, per decongestionare le attese e favorire la vaccinazione, soprattutto tra le categorie più a rischio, ha messo a disposizione due ambulatori all’ospedale Binaghi, presso l’ex centro Trapianti, per le vaccinazioni antinfluenzali appositamente dedicati ad anziani e adulti a rischio. I due ambulatori, che saranno operativi da lunedì 19 novembre, saranno aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. I minori a rischi potranno essere vaccinati negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità pubblica negli stessi orari del calendario per l’ infanzia e adolescenza.

Ultima modifica: 15 novembre 2018