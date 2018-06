Cagliari, va contromano e centra in pieno una 500: incidente a San Michele

Incidente tra via Abruzzi e via Emilia, nel rione popolare cagliaritano di San Michele. Un 50enne di Selargius alla guida di una Hyundai i20, per cause ancora da accertare, ha provato ad imboccare la via Emilia contromano. Proprio in quel momento è arrivata una 500, guidata da un 70enne cagliaritano: l’impatto è stato inevitabile. Entrambe le automobili hanno subito danni, e sarebbero in totale 4 le persone coinvolte. Due le ambulanze intervenute nel tratto tra il cimitero e piazza San Michele, una delle quali, della cooperativa “Tutti per te” stava passando per caso e si è fermata per prestare i primissimi soccorsi. Fortunatamente, dai primissimi riscontri, non si registrano feriti gravi.