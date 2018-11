Cagliari, urto con un autocarro: auto distrutta e 3 feriti in viale Monastir

Incidente stradale questa sera in viale Monastir. Un autocarro che trasportava un traliccio che sporgeva posteriore (ma regolarmente segnalato ed entro i limiti) stava attraversando viale Monastir. All’altezza di via dell’Artigianato effettuava la svolta a destra e nel mentre, una Opel Corsa guidata da un 77enne di Oristano ma residente in città , che proveniva da dietro, urtava il traliccio con la parte anteriore, procurando seri danni al mezzo. Gli occupanti, tre in tutto, sono stati trasportati al Policlinico (2) e al Marino. Due di questi con codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

en.ne.

Ultima modifica: 5 novembre 2018