Stava attraversando la strada in via Vesalio, quando è stato urtato da un autobus, che ripartiva al verde semaforico. Un giovane di 15 anni è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 11 gennaio 2019