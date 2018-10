“C’Ã¨ un uomo morto nella mia roulotte”: giallo a Cagliari

“C’è un uomo morto nella mia roulotte”, è la segnalazione arrivata nel tardo pomeriggio ai carabinieri. Intervenuti in viale Colombo all’interno di un cortile privato i militari della stazione di Villanova hanno trovato il corpo di un uomo, la cui morte è stata confermata subito dai sanitari del 118. Le indagini sono in corso, per il momento non si è a conoscenza delle cause del decesso. Ma si esclude la possibilità di responsabilità di altre persone. ( notizia in aggiornamento)

Ultima modifica: 25 ottobre 2018