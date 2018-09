Cagliari, un Open Day per far conoscere i corsi del Centro Internazionale del Fumetto

Il Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari apre le porte agli aspiranti fumettisti: mercoledì 26 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, gli insegnanti e lo staff del centro presenteranno al pubblico i nuovi corsi di fumetto e di scrittura creativa e risponderanno alle domande degli interessati a partecipare.



Il 9 ottobre ripartono infatti i corsi di fumetto per ragazzi e per adulti del Centro Internazionale del Fumetto, diretti da Bepi Vigna , che si terranno all’interno degli spazi del polo culturale e bibliotecario in via Falzarego 35, dove nasceranno anche la prima Biblioteca del Fumetto e l’AMI– Archivio Multimediale dell’Immaginario.



Nel corso dell’Open Day si terranno due presentazioni, alle 11 e alle 18, in cui prenderanno parola gli insegnanti e lo staff del centro per illustrare al pubblico i programmi e i metodi didattici. Oltre a partecipare ai due appuntamenti, gli insegnanti riceveranno tutti gli utenti interessati nel corso dell’intera giornata. Gli aspiranti artisti potranno così consultare individualmente lo staff e presentare il proprio portfolio.



Due i corsi che verranno presentati: il corso base per adulti – di 120 ore – che comprenderà lezioni teoriche e pratiche su disegno e sceneggiatura, oltre a diversi incontri di approfondimento emasterclass con importanti autori; e quello per bambini e ragazzi – di 60 ore – dal titolo “Il Giromondo delle creature fiabose”.

Bepi Vigna, direttore del Centro Internazionale del Fumetto e storico sceneggiatore della testataNathan Never per Sergio Bonelli Editore, terrà le lezioni di sceneggiatura e storia del fumetto, Mario Atzori , disegnatore e copertinista della serie Legs Weaver, insegnerà invece nei corsi di disegno realistico. Le lezioni di computer grafica sono affidate a Laura Congiu , disegnatrice e colorista per Tunuè, San Paolo Periodici e Libellus, quelle di grafica ad Angela Cotza, grafica multimediale ed esperta di comunicazione visiva (ha prodotto importanti campagne pubblicitarie in ambito nazionale e internazionale), mentre Stefania Costa , illustratrice e fumettista freelance, si dedicherà alla teoria del colore; infine, Gildo Atzori, pittore e disegnatore del fumetto Dimonios – La leggenda della Brigata Sassari, curerà le esercitazioni di disegno.

Tra gli importanti autori di rilievo che terranno le masterclass e gli incontri di approfondimento, il corso annovera Daniele Serra , illustratore e fumettista vincitore del British Fantasy Award nel 2012 e nel 2017, che ha pubblicato in Europa, Giappone, Stati Uniti e Australia, Sergio Giardo , disegnatore e copertinista per Sergio Bonelli Editore, e Otto Gabos , fumettista, illustratore e scrittore, membro di alcuni tra i più importanti movimenti del fumetto italiano.

Ripartiranno anche i laboratori di lettura, scrittura e fumetto per bambini e ragazzi di 60 ore, dove i più giovani verranno introdotti al concetto di racconto per immagini attraverso l’approfondimento di storie fantastiche. Quest’anno il protagonista assoluto sarà il popolarissimo Harry Potter, oggetto di lettura e di rielaborazione da parte degli studenti che verranno guidati da Lorella Costa , esperta di scrittura creativa e responsabile dei laboratori, e ancora da Stefania Costa e Laura Congiu .

Tutte le informazioni sui corsi di fumetto, modalità e costi d’iscrizione sono presenti nel sito www.centrointernazionalefumetto.it . La segreteria del Centro Internazionale del Fumetto è inoltre raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica centrointernazionalefumetto@gmail.com e al numero di telefono 320 06 31 200 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.

Ultima modifica: 25 settembre 2018