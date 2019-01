Cagliari, un mare di rifiuti invade San Michele: “Gli unici a festeggiare sono cornacchie e gabbiani”

Ogni via – o, almeno, molte – ha la sua “croce dei rifiuti” a San Michele. L’ultimissimo caso di spazzatura gettata e abbandonata in una delle strade del rione periferico cagliaritano arriva da via Mandrolisai. A denunciare la situazione sono alcuni residenti: “Non bastavano le buche, adesso anche i rifiuti di ogni tipo. Abbiamo chiamato più volte il Comune perchè intervenisse, ma sinora non è stato fatto nulla”. Sacchi di plastica, bottiglie e addirittura automobili con i vetri sfondati e abbandonate ai bordi della strada.

Gli unici a essere felici per l’immondezzaio a cielo aperto? Gli animali, pronti a cercare resti di cibo, come i gabbiani “e le cornacchie, che invadono la strada e sparpagliano tutti i rifiuti”.

