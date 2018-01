A Cagliari un laboratorio pratico di lingua dei segni

Riparte il corso di laboratorio pratico della lingua dei segni italiani (LIS) per la sessione primaverile organizzata da Pixel Multimedia, Associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Sardegna. L’Associazione Pixel si propone di far raggiungere, a chi frequenterà le lezioni, una buona competenza comunicativa di base in Lingua dei Segni Italiana spendibile in diversi ambiti, insegnerà il modo di relazionarsi in maniera efficace con le persone sorde, incentiverà la conoscenza sulla cultura dei sordi e la sordità e favorirà l’integrazione delle persone con deficit uditivo.

Destinatari del corso sono tutte le persone adulte e di minore età a partire dai 16 anni, le lezioni si svolgeranno il pomeriggio per una volta la settimana e le date potranno essere concordate con i partecipanti. Il laboratorio, condotto da Rosa Pes, esperta LIS – madrelingua (figlia di persone sorde), sarà articolato in una parte teorica ed una parte pratica per complessive 60 ore, di cui 50 verteranno sull’insegnamento della Lingua dei segni da svolgersi in presenza e 10 ore saranno dedicate alla Cultura dei sordi da svolgersi in autoformazione guidata. Il materiale didattico sarà fornito dall’Associazione.

Al termine, in seguito alla valutazione di una prova pratica finale, sarà rilasciato un attestato valido anche come credito universitario e scolastico.

Sede dell’Associazione è in via dei Pisani 9, dietro il Consiglio regionale, vicino alle fermate dei mezzi di trasporto pubblici e parcheggi.

Per informazioni contattare Virginia al n. 338/8134040 (anche via SMS e whatsapp) o tramite email associazionepixelmultime dia@gmail.com

Ultima modifica: 28 gennaio 2018